Джейхун Байрамов встретился с советником главы Восточного Тимора (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 2 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 встретился с находящимся с визитом в нашей стране советником Президента Демократической Республики Восточный Тимор по вопросам внешней политики, руководителем управления международных связей офиса Президента Дионисио Бабо Соаресом.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве иностранных дел, в ходе встречи обсуждались перспективы развития двусторонних отношений между странами и связей в рамках международных организаций.

Было выражено взаимное согласие по вопросу дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках международных организаций, в частности ООН и ДН.

Дионисио Бабо Соарес отметил, что его страна придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и заинтересована в развитии двустороннего экономического сотрудничества. Он также выразил признательность в связи с успешной организацией саммита.

На встрече обсуждались также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что 2 марта в Баку состоялся Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором приняли участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; руководители международных организаций – генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.