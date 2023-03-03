Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Обсуждено углубление сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ (ФОТО)

Политика Материалы 3 марта 2023 13:37 (UTC +04:00)
Обсуждено углубление сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 3 марта 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках Саммита Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19 встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, который находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ, вопросы ядерной безопасности и гарантий, а также текущая ситуация в регионе.

Новость обновляется

Обсуждено углубление сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ (ФОТО)
Обсуждено углубление сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ (ФОТО)
Обсуждено углубление сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ (ФОТО)
Обсуждено углубление сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ (ФОТО)
Обсуждено углубление сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ (ФОТО)
Обсуждено углубление сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости