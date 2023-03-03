Обсуждено углубление сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 3 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Саммита Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19 встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, который находится с визитом в стране.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены сотрудничество между Азербайджаном и МАГАТЭ, текущая ситуация в регионе, вопросы ядерной безопасности.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что на протяжении многих лет реализуются совместные программы по многим направлениям, входящим в сферу компетенции Агентства, выразил удовлетворение уровнем сотрудничества в областях сельского хозяйства, нефтехимической промышленности, медицины и т.д., подчеркнул широкие перспективы в ряде других направлений. Было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение вопросам обеспечения ядерной безопасности, подчеркнув важность соблюдения стандартов безопасности, установленных МАГАТЭ , в частности, при эксплуатации Мецаморской атомной электростанции, где Арменией используются устаревшие технологии.

Генеральный директор Гросси отметил, что Азербайджан является важным партнером МАГАТЭ, а также отметил наличие перспектив углубления сотрудничества с Азербайджаном в области ядерной безопасности и других областях, на которых специализируется Агентство.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)