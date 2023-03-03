Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Греции

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Греции Катерине Сакелларопулу.

"Уважаемая госпожа Президент,

Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате столкновения пассажирского и грузового поездов близ города Лариса.

В связи с этой тяжелой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Греции, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в письме.