Сегодня в село Агалы Зангиланского района переселены еще 10 семей (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Реализован очередной этап переселения жителей в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района.

Как сообщает в пятницу Trend, на этом этапе в родные края вернулись еще 20 семей, состоящих из 94 человек.

Из них 10 семей из 50 человек были переселены 28 февраля, еще 10 семей, состоящих из 44 человек, переселены сегодня.

Отметим, что соответствующие структуры обеспечат занятость жителей села с учетом их профессиональной квалификации и навыков. Они будут работать в различных государственных учреждениях, объектах общественного питания, строительных компаниях, на швейной фабрике и т.д. Для жителей села создана вся необходимая инфраструктура - школа, детский сад, банк, почта, объекты общественного питания и т.д. Планируется, что процесс переселения продолжится в ближайшие месяцы.