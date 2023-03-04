Внесены изменения в Положение о Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Указ №1510 Президента Азербайджанской Республики от 22 декабря 2021 года «Об утверждении Положения о Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики, структуры, численности военных и гражданских служащих, а также перечня обязанностей высшего офицерского состава агентства».

Как сообщает Trend, в указе говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю:

1. Утвердить изменения в Указ Президента Азербайджанской Республики № 1510 от 22 декабря 2021 года «Об утверждении Положения о Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики, структуры агентства, численности военных и гражданских служащих, а также перечня высших офицерских должностей» (Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 2021 г., № 12, ст. 1375).

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа»