Cегодняшний инцидент еще раз подтверждает необходимость создания Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди - минобороны

БАКУ /Trend/ - Произошедший сегодня инцидент еще раз подтверждает необходимость создания Азербайджаном соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана, передает Trend.

Как отмечается, армянская сторона совершила очередную провокацию.

"Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями Азербайджанской Армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон.

Произошедший сегодня инцидент еще раз подтверждает необходимость создания Азербайджаном соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди. Факт осуществления Арменией военных перевозок в Карабахский экономический район Азербайджана является продолжением агрессии и политики террора этой страны против Азербайджана. Вся ответственность за совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.

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