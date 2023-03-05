Армения вновь саботирует мирный процесс - должны быть установлены контрольно-пропускные пункты

С момента окончания Второй карабахской войны оружие, боеприпасы, мины и т.д. перевозятся из Армении на территории Азербайджана, которые находятся под временным контролем российских миротворцев. Когда азербайджанские солдаты пытаются предотвратить подобные действия, армянские сепаратисты открывают огонь. Первым шагом к решению проблемы является установление контрольно-пропускных пунктов на границе между Азербайджаном и Арменией.

... Сегодня предотвращена очередная армянская провокация в Карабахском регионе Азербайджана.

Азербайджанская армия и соответствующие государственные учреждения в течение определенного периода времени получали сигналы о переброске с территории Армении оружия, боеприпасов и живой силы в Карабахский регион через дорогу Ханкенди-Туршсу-Халфали, альтернативной Лачинской дороге.

Сегодня, получив очередной аналогичный сигнал, наши оперативники выдвинулись на проверку на месте. Когда наши оперативники попытались остановить проезжающий армянский автомобиль УАЗ-3909, пассажиры открыли огонь. В результате ответного огня погибли "подполковник" Армен Бабаян, "майор" Давид Даниелян и "лейтенант" Арарат Гаспарян. "Лейтенант" Давид Овсепян получил тяжелое ранение.

Сегодняшняя провокация подтверждает, что Армения продолжает агрессивную политику против Азербайджана. Оружие, боеприпасы и вооруженные силы продолжают переправляться из Армении на территории, находящиеся под временным контролем РМК. После начала экоакции на дороге Лачин-Ханкенди армяне пользуются альтернативными дорогами, а также дорогой Туршсу-Халфали-Ханкенди. Сегодняшняя стрельба также показала, что на территориях, где временно дислоцирован РМК, имеется разноплановая, масштабная военная инфраструктура армянских сепаратистов.

В то же время, кроме этой инфраструктуры, в зоне временной ответственности РМК находятся сепаратистские вооруженные формирования, казармы, пункты и системы долговременной обороны, склады боеприпасов, опорные пункты и т.д. Подобные акты агрессии и провокации демонстрируют, что Армения не отказалась от своей оккупационной политики в отношении Азербайджана, что высказывания Армении касательно мирной повестки не что иное, как лицемерие, и что Армения не заинтересована в установлении мира и безопасности в регионе.

Не меняющаяся месяцами риторика премьер-министра Армении Никола Пашиняна, высказывания, не имеющие ничего общего с реальностью, и псевдомиролюбивые заявления о принятии «эффективных шагов к подписанию окончательного мирного соглашения» на самом деле являются набором слов, которыми Еревану не удается прикрывать свои агрессивные намерения. Официальный Ереван пытается реализовать идею «миацума» под видом «гарантии прав и безопасности карабахских армян».

Поэтому каждый шаг Азербайджана на территориях, находящихся в настоящее время под временным контролем РМК, является законным и правомерным, а совокупность действий армянских сепаратистов незаконна и должна быть воспринята как таковая. РМК же не в полной мере выполняет свои обязанности - иначе мы бы не стали свидетелями сегодняшнего инцидента. Сегодняшнее событие также подтверждает необходимость полного, непрерывного и строгого контроля всех без исключения дорог между нашими территориями и Арменией. Это становится абсолютной необходимостью. Азербайджан хочет скорейшего подписания окончательного мирного соглашения и делимитации государственной границы с Арменией. Мы стремимся к решению этого вопроса путем мирных переговоров, дипломатии, дискуссий.

Власти Армении, руководство Армянской Апостольской церкви в Эчмиадзине, крупнейшие организации армянской диаспоры в зарубежных странах, армянские политики, некоторые представители СМИ, блогеры и др. упорствуют. Они говорят о брехне «великой Армении», о мечте об «армянском Карабахе», говорят «мы вернем все земли, оккупированные Азербайджаном». Они пытаются продемонстрировать свое маниакальное упрямство, преподнося армянской общественности совершенно абсурдные идефиксы как «политическую стратегию, рассчитанную на будущее». Армянские сепаратисты не принимают реальность.

Армения не прекращала свои провокации даже после 44-дневной Отечественной войны, которая положила конец 30-летней оккупации наших территорий, не вывела полностью армянские вооруженные силы с территорий Азербайджана, осуществляла перевозку на территорию Азербайджана оружия, боеприпасов и мин, произведенных в Республике Армения в 2021 году и устанавливала их на территории Азербайджана.

Азербайджанская сторона доводит до сведения командования российского миротворческого контингента, что выполнение пунктов трехстороннего заявления должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме. Единственной автомобильной дорогой, которая может быть использована между Карабахским экономическим районом и Республикой Армения, является дорога Ханкенди-Лачин. Осуществление перевозок военного и иного назначения по другим маршрутам категорически недопустимо.

Армяне теми альтернативными путями возили мины из Армении на наши территории и минировали дороги. Азербайджанская сторона неоднократно предупреждала международное сообщество о транспортировке мин по обсуждаемому нами маршруту. Напомним, что в 2022 году были организованы поездки представителей Совместного турецко-российского мониторингового центра на эту территорию для осмотра мин, закопанных армянской стороной и впоследствии обнаруженных.

Пока же первым шагом, как мы подчеркивали, должно стать создание соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди.

В целях предотвращения подобных военных провокаций азербайджанская сторона требует выполнения трехстороннего заявления, прекращения незаконной транспортировки оружия и боеприпасов, личного состава и мин из Армении, а также незамедлительного вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана. Факт осуществления Арменией военных перевозок в Карабахский экономический район Азербайджана является продолжением агрессии и политики террора этой страны против Азербайджана. Вся ответственность за совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.

После визита в Евреван специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар находится с визитом в Азербайджане. Клаар отметил, что рассчитывает на предметные встречи с руководством Азербайджана для продвижения мирного процесса после встреч в Мюнхене.

Было бы хорошо, если бы Тойво Кларр объяснил Еревану, что самым большим препятствием продолжению мирного процесса является агрессивная политика Армении, и выдвинул жесткие требования к правительству Пашиняна.

Эти требования просты: Армения не должна быть препятствием на пути к миру. Все просто.