Позиции азербайджанской армии 19 раз подверглись минометному обстрелу

БАКУ /Trend/ - С 15:00 5 марта до 03:10 6 марта позиции азербайджанской армии подвергались обстрелу 19 раз, передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли, Ашагы Шорджа, Азизли, Зяркенд, Йухары Загалы Басаркечярского района и в Чемберекском направлении с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и минометов позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Астаф Дашкесанского района, Йеллиджа, Моллабайрамлы, Йухары Айрым Кяльбаджарского района и Гёйалли Гедабейского района.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении города Шуша.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.