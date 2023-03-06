Появились кадры переброски оружия, боеприпасов и топлива из Армении в Карабахский регион Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Появились кадры переброски оружия, боеприпасов и топлива из Армении в Карабахский регион Азербайджана по грунтовой объездной дороге, где вчера произошли боестолкновения (Ханкенди-Халфали-Туршсу).

Переброска осуществляется круглосуточно, причем движение транспорта наблюдается в обоих направлениях. Так, если на первых секундах мы видим движение из Ханкенди в направлении Армении, то на 8-ой и 39-й секундах – со стороны Армении в Ханкенди. С 46-ой секунды – опять же, из Ханкенди в сторону Армении.

Отметим, что 5 марта армянская сторона совершила очередную провокацию.

Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями Азербайджанской Армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон.