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Экипажи БМП совершенствуют боевые навыки - ВИДЕО

Политика Материалы 6 марта 2023 12:45 (UTC +04:00)
Экипажи БМП совершенствуют боевые навыки - ВИДЕО

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в целях дальнейшего совершенствования практических навыков экипажей боевых машин пехоты (БМП) проводятся занятия с боевыми стрельбами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ходе занятий на общевойсковом полигоне экипажи БМП выполнили практические упражнения по вождению и огневой подготовке.

Преодолевая естественные и искусственные препятствия на труднопроходимой местности, экипажи успешно выполнили задачи по управлению боевыми машинами, ведению огня из бронетехники в движении и в неподвижном состоянии.

В ходе занятий основное внимание уделено развитию индивидуальных навыков военнослужащих и дальнейшему повышению боеспособности подразделений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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