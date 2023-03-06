Обеспечение мира между Азербайджаном и Арменией в первую очередь зависит от самих сторон - Луи Боно

БАКУ /Trend/ - Обеспечение мира между Азербайджаном и Арменией в первую очередь зависит от самих сторон.

Об этом, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга, сказал в понедельник находящийся с визитом в Баку старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

"США не играют роль посредника в мирном процессе. Наша роль в основном заключается в содействии этому процессу. Важнее всего достигнуть соглашения, выдвигать формулировки. Для того, чтобы мирное соглашение было устойчивым, прочным, оно должно исходить от сторон, а не от США или кого-то еще", - сказал он.

Боно. напомнил, что несколько недель назад он сопровождал госсекретаря Блинкена в Мюнхене, где он провел трехстороннюю встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Секретарь считает, что встреча была очень конструктивной. Думаю, это мнение разделили все участники встречи. После встречи у меня состоялся разговор с секретарем, и он попросил меня как можно скорее совершить визит в региион для продвижения мирного процесса. Вот почему я сейчас здесь", - скакал он.