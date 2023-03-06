Решительные операции, проведенные под руководством Гейдара Алиева, защитили Азербайджан от внешних угроз – экс-начальник Специального управления при Президенте (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В начале 90-х годов прошлого столетия азербайджанское государство находилось перед лицом очень серьезных не только внутренних, но и внешних угроз. В основном подрывной деятельностью в стране занимались органы спецслужб зарубежных государств. В этот непростой период великий лидер Гейдар Алиев вернулся по настоятельной просьбе народа к руководству страной. Решительные операции, проведенные под руководством великого лидера, защитили Азербайджан от внешних угроз. В то время, примерно в 1993 году, генерал американской разведки Гарри Веста прибыл в Азербайджан с особым заданием - устроить государственный переворот, и даже смог проникнуть вплоть до штаб-квартиры министерства обороны. Он предлагал, что якобы подготовит отряд коммандос и будет обучать спецназовцев, способных проводить операции в горных условиях, и в результате наши оккупированные земли будут освобождены. На самом деле цель американского генерала была совсем другой.

Об этом в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал экс-начальник Специального управления при Президенте Азербайджана, ветеран спецслужб и Первой Карабахской войны, полковник Джаваншир Велиев.

Он добавил, что на этот счет имелось достаточно оперативной информации, документов.

"И тогда великий лидер Гейдар Алиев принял довольно жесткое решение. Хотя обстановка в стране была тяжелой и принимать подобные решения было опасно, великий лидер, несмотря ни на что, продемонстрировал принципиальность - по его поручению американский генерал и около 40 военнослужащих, прибывших вместе с ним, были выдворены из Азербайджана в течение 24 часов", - сказал Джаваншир Велиев.

Он отметил, что в 1992-1993 годах кризис в Азербайджане настолько углубился, что представители иностранных разведок пытались "обрабатывать" даже сотрудников спецслужб страны.

"Они пытались убедить, что Азербайджан "не сможет жить как независимая страна", внушали нашим сотрудникам, чтобы те "задумались о своей дальнейшей судьбе" и прочее. Но как только великий лидер Гейдар Алиев вернулся к руководству страной, произошел серьезный поворот, у людей появилась вера в будущее. В то время мы собирали данные о встрече народом великого лидера. Народ принял правильное решение, все как один поддерживали возвращение великого лидера Гейдара Алиева", - сказал Джаваншир Велиев.

Он подчеркнул, что также одной из самых больших заслуг великого лидера Гейдара Алиева было определение правильной и дальновидной нефтяной стратегии.

"Великий лидер спас азербайджанский народ от возможных будущих бед, подписав "Контракт века", что стало величайшим подарком нашему народу. Сегодня мы видим, насколько значимы эти проекты. Одним словом, Гейдар Алиев в первую очередь начал развивать экономику, затем стала укрепляться наша армия, а Победоносный Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, успешно продолживший политический курс великого лидера, принес нашему народу Победу. Каждый из нас гордится сегодняшним сильным Азербайджаном", - сказал Джаваншир Велиев.