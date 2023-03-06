Джейхун Байрамов встретился с помощником госсекретаря США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 марта 2023 года в рамках рабочего визита в Катар министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником госсекретаря США по делам международных организаций Мишель Сисон.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в регионе, двусторонним связям между странами, а также вопросам сотрудничества на многосторонних платформах.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан играет активную роль в ряде международных организаций, в настоящее время председательствует в Движении неприсоединения, Организации экономического сотрудничества и выступает с широкомасштабными инициативами. Он также предоставил информацию о саммите Движения неприсоединения, состоявшемся 2 марта в Баку, и его итогах. Кроме того, министр подробно проинформировал о программах помощи и стипендиальных программах для наименее развитых стран.

Глава МИД также рассказал о текущей постконфликтной ситуации в регионе, мерах Азербайджана по миростроительству, восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на своих освобожденных территориях, а также о существующей там минной опасности. Было отмечено, что, несмотря на миротворческие усилия Азербайджана, Армения продолжает, вопреки своим обязательствам, совершать провокации.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)