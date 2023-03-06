Азербайджан полон решимости продвигать мирную повестку - Эльнур Мамедов

БАКУ /Trend/ - 3-5 марта 2023 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов находился с рабочим визитом в Индии с целью участия в форуме Raisina Dialogue.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, в рамках визита состоялись участие и выступление заместителя министра Эльнура Мамедова на форуме Raisina Dialogue, интервью вице-президенту являющегося главным организатором форума мозгового центра "Observer Research Foundation" Гаутаму Чикерману, двусторонние встречи с государственным министром иностранных дел и культуры Индии Менакши Лекси, секретарем министерства иностранных дел Индии по делам Запада (заместителем министра иностранных дел) Санджаем Вермой.

Выступая на форуме Raisina Dialogue, замминистра отметил, что Азербайджан впервые принимает участие в этом форуме, который проводится с 2016 года в городе Нью-Дели и где обсуждаются пути борьбы с геополитическими и геоэкономическими вызовами, стоящими перед международным сообществом. В частности было подчеркнуто, что многостороннее сотрудничество как никогда важно в борьбе с глобальными вызовами в период трансформации системы международных отношений. Было доведено до внимания, что Азербайджан как ответственный член международного сообщества всегда привержен глобальной повестке развития, вносит последовательный вклад в установление международного мира и безопасности.

Эльнур Мамедов подробно проинформировал участников форума о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, текущей ситуации в регионе, отметил, что Азербайджан проводит широкомасштабные восстановительные и строительные работы на своих освобожденных от оккупации территориях. Было подчеркнуто, что, несмотря на препятствия, чинимые Арменией, Азербайджан полон решимости продвигать мирную повестку.

На двусторонних встречах с государственным министром иностранных дел и культуры Индии Менакши Лекси и секретарем министерства иностранных дел Индии по делам Запада (заместителем министра иностранных дел) Санджаем Вермой состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Индией, региональной ситуации. Замминистра проинформировал индийскую сторону о региональной ситуации в постконфликтный период, созидательных усилиях Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)