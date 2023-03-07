Провокации Армении против Азербайджана: заранее проигранная игра

БАКУ /Trend/ - 5 марта армянской стороной была совершена очередная провокация. Азербайджанские военные получили информацию об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Армении на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. При попытке же задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки, армянская сторона открыла огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон.

Очередной случай в череде событий подтверждает тот факт, что Ереван продолжает проводить деструктивную политику в регионе. Это не является чем-либо новым, учитывая склонность Еревана к эскалации ситуации.

Непрекращающиеся попытки Армении по переброске личного состава, оружия и боеприпасов не представляют собой ни тактической, ни стратегической неожиданности. Правительство Азербайджана неоднократно заявляло, что над соответствующей территорией установлен визуальный контроль, о чем свидетельствуют видеодоказательства, предоставленные после последней провокации.

Некоторые аналитики смотрят на произошедшее как на единичный инцидент, однако это неверный подход, поскольку он искажает реальную ситуацию.

Внешняя политика, основанная на провокациях: крупная угроза для региона

Армения продолжает свои провокации на территории суверенного государства, что незаконно с точки зрения международного права. В идеальном мире одного только этого аргумента было бы достаточно, однако в современную эпоху международное право достаточно "гибко" и не обеспечивает реальной защиты. И поэтому Ереван продолжает свои провокации. Однако очевидно, что Баку не останется равнодушным к угрозе безопасности страны.

По сей день Армения имеет весьма ограниченное представление о возможных последствиях своих шагов по контрабанде оружия и личного состава. Ясно, что шаги правительства Армении не способствуют миру в регионе.

Рациональным шагом со стороны Армении было бы обсуждение будущего мира. Однако Армения не сделала этого в течение прошедших более чем двух лет. Становится все более вероятным, что нежелание Армении заключать мирное соглашение и продолжение контрабанды оружия являются частью более крупного плана. Незаконно перебрасывая оружие на территорию Азербайджана, Армения осуществляет подготовку к одной или нескольким провокациям. Эти военные провокации могут быть осуществлены против населения, а также военнослужащих Азербайджана. Очевидно, что против возможной провокации будут предприняты решительные действия. Другой вариант, который было бы слишком опасно игнорировать – это потенциальная операция под ложным флагом против местных этнических армян, проживающих в Карабахе. Этот шаг может быть направлен на то, чтобы опорочить репутацию Азербайджана, поставить под угрозу экономические связи между Азербайджаном и другими государствами, а также объединить Армению и мировую диаспору вокруг идеи "современного геноцида".

Оба варианта крайне опасны для региона в целом и для самой Армении. Очень важно, чтобы правительство Армении приняло рациональное решение и не нагнетало обстановку в погоне за сомнительными целями, достижение которых невозможно.

Самосаботирующий внешнеполитический нарратив

Интересно, что усилия Армении по контрабанде оружия в Азербайджан сделали для уничтожения армянской пропагандистской машины больше, чем любой другой метод за последние месяцы. Армения утверждает, что маршрут, находящийся под временным контролем российских миротворческих сил, якобы месяцами «блокируется» десятками протестующих, что препятствует подвозу жизненно важных ресурсов для "выживания" армянских жителей азербайджанского Карабаха.

И тут возникает несколько важных вопросов. Как можно устроить так называемую "блокаду", когда все это время существовала альтернативная дорога? Или почему этот маршрут использовался для незаконной контрабанды оружия, когда жители якобы "голодают из-за блокады"?

Эти два вопроса бросают вызов нарративу, который армянская пропагандистская машина тщательно развивала в течение предыдущих нескольких месяцев, пытаясь повлиять на глобальный имидж Азербайджана.

Однако Армения больше заинтересована в сохранении своего образа "жертвы" и создании ложного нарратива, чтобы навредить Азербайджану.

Армении не хватает здравого смысла

Армянские провокации не приведут к каким-либо реальным результатам. Во-первых, Азербайджан будет пресекать провокации любыми средствами, которые сочтет нужным политическое и военное руководство.

Во-вторых, провокационная внешняя политика Армении создает почву для эскалации и ответных действий в регионе, поскольку угрожает жизненно важным интересам Азербайджана. Запуск механизмов по принципу «око за око» или спиралевидной эскалации представляет значительную опасность для Армении, так как эта страна до сих пор не оправилась от сокрушительного поражения, понесенного в ходе Второй Карабахской войны.

Вызывает недоумение тот факт, что Ереван пытается обострить отношения с Баку, учитывая, что Армения сильно ограничена в ресурсах, и их абсолютно недостаточно для того, чтобы Ереван стал потенциальной угрозой балансу сил в регионе. Попытки Армении нарастить напряженность в регионе приведут лишь к еще большему ее собственному упадку. В конце концов Армения пытается проводить незаконные операции на территории Азербайджана, и ни одна страна не сможет помешать Азербайджану защищать свои законные интересы в пределах своих границ.