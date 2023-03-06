Уголовное дело пятерых обвиняемых по "Тертерскому делу" передано в производство (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уголовное дело пятерых обвиняемых по т.н. "Тертерскому делу" - генерал-майора Бекира Оруджева, Рахиба Мамедова, Интигама Мамедова, Зии Кязимова и Ульви Рашидова передано в производство.

Как сообщает в понедельник Trend, дело будет рассматриваться под председательством судьи Аслана Кяльбялиева в Бакинском военном суде.

Информации о дате подготовительного заседания суда пока нет.

Отметим, что в декабре 2021 года в Генеральной прокуратуре были приняты решения о возобновлении производства по уголовным делам, связанным с т.н. "Тертерским делом". В ходе расследования подозреваемые лица были привлечены к уголовной ответственности. Им предъявлены обвинения по статьям 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.3 (истязание, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой), 341.2.2 (превышение должностных обязанностей), 341.2.3 и по другим статьям УК АР.