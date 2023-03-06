Истек срок полномочий действующего председателя Верховного суда Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 6 марта 2023 года в Верховном суде Азербайджанской Республики состоялось мероприятие в связи с окончанием срока полномочий председателя Верховного суда Рамиза Рзаева, сообщили Trend в понедельник в Верховном суде.

Было отмечено, что Рамиз Рзаев родился 25 февраля 1953 года. В 1977 году окончил юридический факультет Азербайджанского государственного университета. С 1979 года приступил к работе следователем в прокуратуре Наримановского района города Баку, работал на различных должностях в органах прокуратуры. В 1995-2000 годах работал в должности военного прокурора Азербайджанской Республики. В 2000-2005 годах был первым заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики. Занимал пост председателя Верховного суда Азербайджанской Республики с 19 апреля 2005 года. С 2005 года - член Судебно-правового совета Азербайджанской Республики.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 30 сентября 2004 года Рамиз Рзаев был награжден орденом "Азербайджанское знамя". Распоряжением главы государства от 21 ноября 2008 года ему было присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Азербайджанской Республики".

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 февраля 2013 года Рамиз Рзаев был награжден орденом "Шохрат" за плодотворную деятельность в органах судебной власти страны. Распоряжением главы государства от 20 ноября 2018 года он был удостоен ордена "За службу Отечеству" 1-й степени.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 11 февраля 2023 года Рамиз Рзаев был удостоен ордена "Шараф".

Рамиз Рзаев, выступая на мероприятии, выразил глубокое почтение к памяти великого лидера Гейдара Алиева, оказавшего ему в свое время доверие. Подчеркнув, что период его работы в Верховном суде стал особой страницей в его жизни, Рамиз Рзаев поблагодарил государство, Президента Ильхама Алиева за внимание и заботу.