В рамках Пятой конференции ООН представлена организованная Азербайджаном выставка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5-9 марта 2023 года в Дохе, столице Катара, в рамках Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5) азербайджанской стороной представлена выставка, охватывающая работу и помощь наименее развитым странам, оказываемую в таких областях устойчивого развития, как борьба с бедностью, здравоохранение, образование и окружающая среда.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на МИД Азербайджана.

На данной выставке, вызвавшей широкий интерес участников, Азербайджанское агентство содействия международному развитию (AIDA), действующее при министерстве иностранных дел, представило видео- и печатные материалы, отражающие международную помощь азербайджанского государства, в частности наименее развитым странам.