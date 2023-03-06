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Армения продолжает политику терроризма против Азербайджана – пресс-секретарь МИД

Политика Материалы 6 марта 2023 22:26 (UTC +04:00)
Армения продолжает политику терроризма против Азербайджана – пресс-секретарь МИД

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана ответил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, передает в понедельник Trend.

«Никол Пашинян, терроризм является продолжением гнусной политики и военной агрессии против Азербайджана (суверенитет и территориальную целостность которого вы признаете) путем переброски военнослужащих, оружия, мин и убийства мирных жителей. Правовые меры Азербайджана в целях пресечения подобных противоправных действий Армении заключаются в наведении порядка на своих суверенных территориях», - говорится в публикации на странице в Twitter пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

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