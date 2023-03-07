Кабмин Азербайджана утвердил перечень резолюций ООН, связанных с предотвращением терроризма (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана утвердил перечень резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в целях предотвращения терроризма и его финансирования, по определению физических лиц и организаций, подпадающих под действие санкций.

Как сообщает во вторник Trend, согласно пояснению к постановлению Кабинета министров №66, в целях обеспечения исполнения указа Президента Азербайджанской Республики о применении закона Азербайджанской Республики от 30 декабря 2022 года №782-VIQ "О целевых финансовых санкциях", утвержден "Перечень резолюций, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций по определению физических лиц и организаций, подпадающих под действие санкций, в целях предотвращения терроризма и предотвращения его финансирования, а также предотвращения распространения оружия массового поражения и предотвращения его финансирования".

С утверждением этого перечня ожидается повышение эффективности применения международных стандартов по борьбе с терроризмом и финансированием терроризма, борьбе с распространением оружия массового поражения и финансированием распространения оружия массового уничтожения.