Незаконные армянские вооруженные формирования осуществили военные перевозки в сопровождении российских миротворцев – минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - После инцидента, произошедшего 5 марта на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу, средствами технического наблюдения подразделений азербайджанской армии, расположенных на этом направлении, было зафиксировано очередное использование этой дороги для перевозок военного назначения вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными отрядами в сопровождении российского миротворческого контингента.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве обороны Азербайджана, 7 марта в течение дня движение военных транспортных средств вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований по указанной дороге в виде колонны обеспечивалось в сопровождении российского миротворческого контингента. Несмотря на опровержения и лицемерие Армении, техническими средствами наблюдения было еще раз зафиксировано использование дороги для военных перевозок.

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