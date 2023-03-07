Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО) (Дополнено)

Политика Материалы 7 марта 2023 21:35 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО) (Дополнено)

Читайте Trend в

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 20:58)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и специального представителя Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Как сообщили Trend в министерстве, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в гуманитарной и культурной сферах, региональные гуманитарные проекты.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал на встрече о миротворческих усилиях Азербайджана в постконфликтный период, проводимых страной восстановительных работах. Было подчеркнуто, что растущие провокации армянской стороны, трудности, чинимые ею переговорам по мирному договору, шаги, направленные на обострение ситуации в регионе, препятствуют миру.

Специальный представитель Михаил Швыдкой отметил, что Азербайджан является пространством мультикультурализма, подчеркнул важность международных форумов, проводимых в стране, выразил готовность к реализации совместных программ в культурной и гуманитарной сферах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО) (Дополнено)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО) (Дополнено)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО) (Дополнено)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО) (Дополнено)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО) (Дополнено)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем Президента России (ФОТО) (Дополнено)
Лента

Лента новостей

Читать все новости