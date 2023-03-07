Президент Ильхам Алиев принял специального представителя правительства Китая по европейским вопросам (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 7 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо.

Как сообщает Trend, в первую очередь передав главе государства приветствия Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, Ву Хонгбо с удовлетворением вспомнил предыдущие встречи с Президентом Азербайджана.

Гость отметил, что успехи, достигнутые Азербайджаном в экономической и других сферах под сильным руководством Президента нашей страны, производят глубокое впечатление.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия и просил передать его приветствия Си Цзиньпину.

Вспомнив свой официальный визит в Китай, встречи с Председателем Китайской Народной Республики в ходе данного визита и на международных мероприятиях, глава государства подчеркнул, что ему было очень приятно, когда Си Цзиньпин назвал Президента Азербайджана большим другом Китая.

Заявив, что всегда поддерживал политику единого Китая, его территориальную целостность и суверенитет, Президент Ильхам Алиев сказал, что сотрудничество с Китаем является одним из основных приоритетов во внешней политике Азербайджана, выразил удовлетворение укреплением с каждым годом наших связей и отметил, что сотрудничество между нашими странами расширяется не только на различных политических платформах, но также в экономической сфере и в рамках проекта "Один пояс, один путь". В этом контексте глава государства расценил как хороший пример увеличение объема грузов, перевозимых из Китая в западном направлении через Азербайджан.

Напомнив о письме, адресованном во время пандемии COVID-19 Председателю Китайской Народной Республики, Президент Ильхам Алиев особо отметил предоставление Китаем вакцин, в результате чего Азербайджан стал одной из первых стран в мире, начавших вакцинацию. Он расценил это как наглядный пример дружбы между нашими странами, подчеркнул, что Азербайджанское государство и народ высоко ценят данный факт.

Глава государства проинформировал о потенциале возобновляемой энергии в Азербайджане. Было отмечено, что Китай обладает большими технологическими возможностями в этой сфере.

В ходе беседы китайские компании были приглашены к проведению восстановительных и строительных работ, проводимых на наших освобожденных от оккупации территориях.

Гость подчеркнул, что Китай всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

Высоко оценив участие Ву Хонгбо в предстоящем в Баку очередном Глобальном форуме, глава государства выразил уверенность в том, что его визит будет способствовать расширению двусторонних связей.

Специальный представитель Правительства Китая по европейским вопросам отметил, что Международный центр Низами Гянджеви является уже одним из известных центров на мировом уровне, сказал, что здесь проводятся очень важные дискуссии по вопросам, входящим в международную повестку дня мира и безопасности, и пожелал успехов дальнейшей деятельности центра.

На встрече состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества в экономической, гуманитарной, туристической сферах, было подчеркнуто, что имеются хорошие возможности для развития связей, говорилось о важности расширения контактов между медиа, научно-исследовательскими центрами и людьми.