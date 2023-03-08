В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии Эгилса Левитса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 марта состоялась церемония официальной встречи Президента Латвийской Республики Эгилса Левитса, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Латвии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Латвийской Республики Эгилса Левитса.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Латвии.

Президент Эгилс Левитс поприветствовал азербайджанских солдат.

Президент Ильхам Алиев и Президент Эгилс Левитс обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Латвийской Республики и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Латвии, а латвийская делегация – Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Главы государств сделали официальное фото.