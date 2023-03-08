Российские миротворцы потворствуют нелегальным грузоперевозкам армян в Карабахе - американские эксперты

БАКУ /Trend/ - Российские миротворцы, временно дислоцированные в Карабахском экономическом районе Азербайджана, потворствуют нелегальным грузоперевозкам из Армении на территорию Азербайджана.

Об этом сказал в среду Trend американский эксперт, стратегический советник по международным делам и общественной дипломатии правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

«Армянские фашистские вооруженные силы прилагают все усилия, чтобы свести на нет мирный процесс в Кавказском регионе. Вооруженное столкновение, произошедшее в Карабахе 5 марта, которое было спровоцировано армянскими вооруженными формированиями, является вопиющим актом насилия, нарушающим все нормы международного и гуманитарного права. Эти провокации происходят на территории, временно контролируемой российскими миротворческими силами. Молчание и коллаборационистское поведение российских миротворцев в пользу армянского фашистского правительства наблюдается постоянно», - сказал он.

Тейс отметил, что Азербайджан имеет полное право защищать свою суверенную территорию, и Вооруженные силы страны решают проблемы региональной безопасности с высоким уровнем профессионализма и решимости.

По его словам, международное сообщество должно оказать давление и ввести экономические санкции против автократического режима Еревана.

Как сказала Trend американский аналитик Ирина Цукерман, последний инцидент как нельзя лучше иллюстрирует, как российские миротворческие силы закрывают глаза на провокации.

«В первую очередь я хотела бы выразить свои соболезнования в связи с трагическими потерями. Неслучайно это произошло сразу после того, как Азербайджан предложил установить контрольно-пропускные пункты на Лачинской дороге. Эта информация должна быть широко обнародована для противодействия дезинформации и недопониманию по данному вопросу», - сказала она.

Как отметила Цукерман, к сожалению, армянская лоббистская машина настолько зациклена на противодействии Баку, что не видит собственных интересов.

«Армяне должны быть наиболее всего заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном. Чем раньше будут приняты меры для защиты дипломатического процесса от внешнего вмешательства, тем больше шансов, что он быстрее увенчается успехом», - заключила она.

Напомним, что 5 марта армянская сторона совершила очередную провокацию.

По данным минобороны Азербайджана, поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Армении на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями Азербайджанской Армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон.

Факты перевозки из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана боеприпасов и другого военного снаряжения, в том числе мин, топлива и живой силы, выявлялись и ранее.

Азербайджанская сторона неоднократно информировала международную общественность о перевозке мин по указанному маршруту.