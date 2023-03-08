Азербайджан стал важным энергетическим игроком - экс-вице-президент ExxonMobil

БАКУ /Trend/ - Роль Азербайджана в вопросах энергетики и энергетической безопасности возросла, и Баку стал еще более важным игроком в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как передает Trend, об этом в среду сказала бывший вице-президент ExxonMobil Джин Бадершнайдер в рамках пресс-конференции, приуроченной к Х Глобальному Бакинскому форуму.

Она отметила, что поставки азербайджанского газа в Европу являются важной причиной роста влияния Азербайджана, добавив, что страна также может стать одним из ключевых центров возобновляемой энергетики.

Бадершнайдер сказала, что Бакинский форум часто называют платформой, где встречаются Восток и Запад. Она подчеркнула, что Бакинский форум предлагает уникальную площадку, на которой встречаются люди с различными взглядами для выдвижения глобальных инициатив, что придает дополнительную ценность форуму.

Отметим, что Международный центр Низами Гянджеви ежегодно проводит Глобальный Бакинский Форум, который уже стал одним из главных мероприятий в Восточной Европе, на Южном Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, предоставляя выдающимся лидерам и экспертам возможность обсудить пути преодоления самых насущных мировых проблем.