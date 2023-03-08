Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Организован очередной медиа-тур на освобождённые территории Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 8 марта 2023 14:16 (UTC +04:00)
Организован очередной медиа-тур на освобождённые территории Азербайджана (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Министерством обороны Азербайджана организован очередной медиа-тур для журналистов в целях ознакомления с боевой подготовкой и боевым дежурством военнослужащих, несущих службу на освобождённых территориях, а также их социально-бытовыми условиями, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Представители СМИ ознакомились с условиями, созданными в подразделениях, дислоцированных на этих территориях, и на боевых позициях, понаблюдали за деятельностью военнослужащих, провели съемки и взяли интервью у военнослужащих.

Военнослужащие выразили удовлетворение созданными для них условиями, отметили, что с гордостью несут службу на освобожденных территориях.

В рамках медиа-тура группе женщин-военнослужащих, несущих службу на освобожденных территориях, и гражданским лицам, в том числе участвовавшей в мероприятии журналистке, были вручены цветы и подарки.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Организован очередной медиа-тур на освобождённые территории Азербайджана (ФОТО)
Организован очередной медиа-тур на освобождённые территории Азербайджана (ФОТО)
Организован очередной медиа-тур на освобождённые территории Азербайджана (ФОТО)
Организован очередной медиа-тур на освобождённые территории Азербайджана (ФОТО)
Организован очередной медиа-тур на освобождённые территории Азербайджана (ФОТО)
Организован очередной медиа-тур на освобождённые территории Азербайджана (ФОТО)
Организован очередной медиа-тур на освобождённые территории Азербайджана (ФОТО)
Организован очередной медиа-тур на освобождённые территории Азербайджана (ФОТО)
Организован очередной медиа-тур на освобождённые территории Азербайджана (ФОТО)
Организован очередной медиа-тур на освобождённые территории Азербайджана (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости