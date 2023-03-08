Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Тимор-Лесте Жозе Рамуш-Орту (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 8 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с президентом Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамушем-Орту, находящегося с визитом в нашей стране.

Об этом Trend сообщили в Кабинете Министров.

На встрече было подчеркнуто значение X Глобального Бакинского форума, который пройдет в столице Азербайджана, была выражена надежда, что первый визит президента Тимор-Лесте в Азербайджан положительно скажется на развитии отношений между двумя странами.

Состоялся обмен мнениями по вопросам, обсужденным во время встречи президента Тимор-Лесте с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также по перспективам двустороннего сотрудничества в различных сферах.