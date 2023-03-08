Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний визит Президента Латвии является яркой демонстрацией нашего тесного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Между нами налажен очень активный политический диалог. Я совершил несколько визитов в Латвию, в том числе и официальных. Президенты Латвии несколько раз посещали Азербайджан. И, конечно, сегодняшний визит господина Президента является яркой демонстрацией нашего тесного сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для печати после состоявшейся 8 марта встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

"Наша совместная экономическая комиссия функционирует очень активно и также регулярно проводит заседания", - отметил глава государства.