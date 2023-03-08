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Президент Ильхам Алиев: Латвия играет важную роль в успешно развивающемся сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном

Политика Материалы 8 марта 2023 15:49 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Латвия играет важную роль в успешно развивающемся сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном

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БАКУ /Trend/ - Политический диалог и экономическое сотрудничество демонстрируют нашу взаимную политическую волю в установлении более тесных взаимоотношений между Азербайджаном и Латвией.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Глава государства отметил, что Латвия играет важную роль также и в сотрудничестве ЕС с Азербайджаном, которое развивается очень успешно.

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