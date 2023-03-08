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Президент Ильхам Алиев: Абсолютно большая часть соглашения с ЕС уже согласована, нам нужно сделать последние шаги

Политика Материалы 8 марта 2023 15:52 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Абсолютно большая часть соглашения с ЕС уже согласована, нам нужно сделать последние шаги

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БАКУ /Trend/ - Мы подписали или приняли декларации и соглашения о стратегическом партнерстве с девятью членами Европейского Союза, что составляет одну треть стран-членов.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

«Это действительно хорошая платформа для соглашения, которое сейчас обсуждается между Азербайджаном и Европейской комиссией. Абсолютно большая часть соглашения уже согласована. Поэтому нам нужно сделать последние шаги. Надеюсь, скорее мы сделаем это раньше, чем позже», - подчеркнул глава государства.

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