Президент Ильхам Алиев: Скоро мы начнем экспортировать в Европу «зеленую» энергию

БАКУ /Trend/ - Азербайджан становится для Европейского Союза более важным партнером в отношении поставок энергоносителей. Европейская комиссия всегда рассматривала нас как надежного партнера.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

«Сегодня мы экспортируем нефть, природный газ, электроэнергию, продукты нефтехимической промышленности, нефтепродукты. Надеюсь, скоро начнем экспортировать и «зеленую» энергию», - отметил глава государства.