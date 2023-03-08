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Президент Ильхам Алиев: Скоро мы начнем экспортировать в Европу «зеленую» энергию

Политика Материалы 8 марта 2023 15:56 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Скоро мы начнем экспортировать в Европу «зеленую» энергию

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан становится для Европейского Союза более важным партнером в отношении поставок энергоносителей. Европейская комиссия всегда рассматривала нас как надежного партнера.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

«Сегодня мы экспортируем нефть, природный газ, электроэнергию, продукты нефтехимической промышленности, нефтепродукты. Надеюсь, скоро начнем экспортировать и «зеленую» энергию», - отметил глава государства.

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