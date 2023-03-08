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Президент Ильхам Алиев: Поставки азербайджанского газа в Европу растут из года в год

Политика Материалы 8 марта 2023 16:34 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Поставки азербайджанского газа в Европу растут из года в год

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БАКУ /Trend/ - Поставки азербайджанского газа в Европу растут из года в год. В прошлом году мы подписали здесь с Европейской комиссией важный документ о стратегическом партнерстве в области энергетики.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

«Исходя из этого, мы наращиваем поставки газа по диверсифицированным маршрутам, которые были созданы относительно недавно. Но, конечно, не только энергетическая безопасность объединяет Европу и Азербайджан. Есть много других областей, включая транспорт, образование, торговлю», - подчеркнул глава государства.

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