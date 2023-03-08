Президент Латвии Эгилс Левитс посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 марта находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс посетил Аллею шехидов.

Как сообщает Trend, в честь высокого гостя в Аллее шехидов был выстроен почетный караул.

Президент Латвии Эгилс Левитс посетил могилы героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Президент Латвии возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

В исполнении отдельного образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны двух стран.

Затем Президенту Латвии, осмотревшему с самой высокой точки Баку панораму столицы, была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству.