Али Асадов встретился со спецпредставителем правительства Китая по европейским вопросам

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился со специальным представителем правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом Trend сообщили в среду в Кабинете министров Азербайджана.

На встрече была отмечена важность X Глобального Бакинского форума, который пройдет в стране, для обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня.

Также было отмечено, что благодаря усилиям глав обоих государств отношения между странами развиваются на высоком уровне, и подчеркнуто, что азербайджано-китайские отношения сегодня носят характер стратегического партнерства.

На встрече было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством двух стран во многих сферах, обсуждены перспективы сотрудничества в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, транспортно-логистическом, гуманитарном и многих других направлениях. Состоялся обмен мнениями по вопросам, обсужденным во время встречи специального представителя правительства Китая по европейским вопросам с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Также было подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества в рамках проектов "Восток-Запад", "Средний коридор", "Один пояс - один путь".

На встрече была предоставлена информация о масштабных работах по восстановлению и строительству, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.