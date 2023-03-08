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Латвия заинтересована в тесном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном - Эгилс Левитс

Политика Материалы 8 марта 2023 18:02 (UTC +04:00)
Латвия заинтересована в тесном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном - Эгилс Левитс

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БАКУ /Trend/ - Латвия, как государство-член Европейского Союза (ЕС), заинтересована в тесном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Латвии Эгилс Левитс в заявлении для прессы после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Латвия приветствует Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между ЕС и Азербайджаном в энергетической сфере», - отметил Э.Левитс. Он подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан играет очень важную роль в диверсификации энергоснабжения Европейского Союза и вносит вклад в энергетическую безопасность ЕС.

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