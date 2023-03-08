Президент Ильхам Алиев: Латвия играет важную роль в сотрудничестве ЕС с Азербайджаном, которое развивается очень успешно (Полный текст заявления главы государства)

БАКУ /Trend/ - Латвия играет важную роль в сотрудничестве ЕС с Азербайджаном, которое развивается очень успешно.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 марта, выступая с совместным с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом заявлением для прессы.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Господин Президент,

Дорогие друзья,

Дамы и господа.

Я очень рад принимать Президента Латвии, находящегося с официальным визитом в Азербайджане. Мы встречались относительно недавно в Давосе. Я благодарен господину Президенту за то, что он принял мое приглашение и посетил нашу страну. Завтра мы вместе примем участие в Х Глобальном Бакинском форуме. Пользуясь случаем, хочу также выразить признательность господину Президенту за участие в этом важном международном мероприятии.

Отношения между нашими странами развиваются очень успешно. Латвия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Несколько лет назад была подписана Декларация о стратегическом партнерстве. Мы действительно действуем как стратегические партнеры. Между нами налажен очень активный политический диалог. Я совершил несколько визитов в Латвию, в том числе и официальных. Президенты Латвии несколько раз посещали Азербайджан. И, конечно, сегодняшний визит господина Президента является яркой демонстрацией нашего тесного сотрудничества. Наша совместная экономическая комиссия функционирует очень активно и также регулярно проводит заседания. Последний раз, насколько я помню, это было в прошлом году.

Я думаю, политический диалог и экономическое сотрудничество демонстрируют нашу взаимную политическую волю в установлении более тесных взаимоотношений. Латвия играет важную роль также и в сотрудничестве ЕС с Азербайджаном, которое развивается очень успешно. Мы подписали или приняли декларации и соглашения о стратегическом партнерстве с девятью членами Европейского Союза, что составляет одну треть стран-членов. Это действительно хорошая платформа для соглашения, которое сейчас обсуждается между Азербайджаном и Европейской комиссией. Абсолютно большая часть соглашения уже согласована. Поэтому нам нужно сделать последние шаги. Надеюсь, скорее мы сделаем это раньше, чем позже. В то же время Азербайджан становится для Европейского Союза более важным партнером в отношении поставок энергоносителей. Европейская комиссия всегда рассматривала нас как надежного партнера. Сегодня мы экспортируем нефть, природный газ, электроэнергию, продукты нефтехимической промышленности, нефтепродукты. Надеюсь, скоро начнем экспортировать и «зеленую» энергию. Соответствующее соглашение между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, свидетелем которого была госпожа президент Европейской комиссии, было подписано в декабре прошлого года в Бухаресте. Таким образом, это действительно глобальный мегапроект, который реализуется сразу же после завершения другого мегапроекта - Южного газового коридора.

Поставки азербайджанского газа в Европу растут из года в год. В прошлом году мы подписали здесь с Европейской комиссией важный документ о стратегическом партнерстве в области энергетики. Исходя из этого, мы наращиваем поставки газа по диверсифицированным маршрутам, которые были созданы относительно недавно. Но, конечно, не только энергетическая безопасность объединяет Европу и Азербайджан. Есть много других областей, включая транспорт, образование, торговлю. Нашим главным торговым партнером является Европейский Союз. Безусловно, с годами доля торговли с Европейским Союзом будет расти, поскольку, как я уже сказал, мы будем наращивать поставки газа, скоро начнем поставки электроэнергии из источников «зеленой» энергии.

Латвия всегда играла очень важную и очень позитивную роль в обеспечении более тесного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, так же, как и в сотрудничестве между НАТО и Азербайджаном, которое тоже развивается очень успешно. Мы очень благодарны нашим латвийским друзьям за эту постоянную поддержку. Что касается наших двусторонних отношений, есть много вопросов, которые мы должны решить, так что на сегодняшний день повестка дня относительно, даже достаточно обширная.

Сегодня я также проинформировал господина Президента о ситуации на Южном Кавказе, особенно в отношении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по предложению мирного соглашения. Некоторое время назад мы представили наше предложение, которое основано на нормах и принципах международного права. Мы получили комментарии со стороны Армении. В ответ мы направили им наши комментарии. Так что процесс идет, и мы надеемся увидеть такую же сильную политическую волю со стороны Армении. Надеемся, что они примут правильное решение, а не будут пытаться выиграть время, как это было во времена оккупации, когда мы вели переговоры в течение 28 лет, которые закончились, к сожалению, серьезным военным столкновением, завершившимся освобождением азербайджанских территорий. К сожалению, нам пришлось сделать это силой. Хотя мы могли бы сделать это политическими средствами, если бы Армения вела себя конструктивно. Поэтому сейчас, когда мы всерьез обсуждаем будущее мирное соглашение между двумя странами, мы ожидаем, что Армения не будет терять времени и положительно отреагирует на наше предложение, которое поддерживают многие международные акторы. Несмотря на разрушения и длительную оккупацию наших территорий, мы считаем, что страницу ненависти необходимо перевернуть.

Мы должны смотреть в будущее и создать мирный Южный Кавказ. Мы видим преимущества тесного сотрудничества и интеграции между балтийскими странами. Мы много лет жили вместе в одной стране. Им удалось наладить тесное сотрудничество. На протяжении многих лет они являются членами ЕС и НАТО. Они успешно развиваются. К сожалению, на Южном Кавказе у нас была иная картина. У нас были войны, сепаратизм, терроризм, экстремизм. Пришло время положить всему этому конец. И если это произойдет, то у Южного Кавказа, как и у балтийских стран бывшего Советского Союза, тоже будет шанс на мирное и процветающее развитие.

Господин Президент, еще раз спасибо за то, что Вы с нами. Спасибо, что приняли мое приглашение. Желаю Вам приятного пребывания в Азербайджане. Спасибо.