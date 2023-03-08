Президент Ильхам Алиев: Сейчас, когда мы всерьез обсуждаем будущее мирное соглашение, мы ожидаем, что Армения положительно отреагирует на наше предложение

"Сегодня я также проинформировал господина Президента о ситуации на Южном Кавказе, особенно в отношении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по предложению мирного соглашения. Некоторое время назад мы представили наше предложение, которое основано на нормах и принципах международного права. Мы получили комментарии со стороны Армении. В ответ мы направили им наши комментарии. Так что процесс идет, и мы надеемся увидеть такую же сильную политическую волю со стороны Армении. Надеемся, что они примут правильное решение, а не будут пытаться выиграть время, как это было во времена оккупации, когда мы вели переговоры в течение 28 лет, которые закончились, к сожалению, серьезным военным столкновением, завершившимся освобождением азербайджанских территорий. К сожалению, нам пришлось сделать это силой. Хотя мы могли бы сделать это политическими средствами, если бы Армения вела себя конструктивно. Поэтому сейчас, когда мы всерьез обсуждаем будущее мирное соглашение между двумя странами, мы ожидаем, что Армения не будет терять времени и положительно отреагирует на наше предложение, которое поддерживают многие международные акторы. Несмотря на разрушения и длительную оккупацию наших территорий, мы считаем, что страницу ненависти необходимо перевернуть", - сказал глава государства.