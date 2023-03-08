Президент Ильхам Алиев: Латвия и Азербайджан являются стратегическими партнерами

БАКУ /Trend/ - Латвия и Азербайджан являются стратегическими партнерами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 марта, выступая с совместным с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом заявлением для прессы.

"Отношения между нашими странами развиваются очень успешно. Латвия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Несколько лет назад была подписана Декларация о стратегическом партнерстве. Мы действительно действуем как стратегические партнеры. Между нами налажен очень активный политический диалог. Я совершил несколько визитов в Латвию, в том числе и официальных. Президенты Латвии несколько раз посещали Азербайджан. И, конечно, сегодняшний визит господина Президента является яркой демонстрацией нашего тесного сотрудничества. Наша совместная экономическая комиссия функционирует очень активно и также регулярно проводит заседания. Последний раз, насколько я помню, это было в прошлом году.

Я думаю, политический диалог и экономическое сотрудничество демонстрируют нашу взаимную политическую волю в установлении более тесных взаимоотношений. Латвия играет важную роль также и в сотрудничестве ЕС с Азербайджаном, которое развивается очень успешно. Мы подписали или приняли декларации и соглашения о стратегическом партнерстве с девятью членами Европейского Союза, что составляет одну треть стран-членов. Это действительно хорошая платформа для соглашения, которое сейчас обсуждается между Азербайджаном и Европейской комиссией. Абсолютно большая часть соглашения уже согласована. Поэтому нам нужно сделать последние шаги. Надеюсь, скорее мы сделаем это раньше, чем позже. В то же время Азербайджан становится для Европейского Союза более важным партнером в отношении поставок энергоносителей. Европейская комиссия всегда рассматривала нас как надежного партнера. Сегодня мы экспортируем нефть, природный газ, электроэнергию, продукты нефтехимической промышленности, нефтепродукты. Надеюсь, скоро начнем экспортировать и «зеленую» энергию. Соответствующее соглашение между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, свидетелем которого была госпожа президент Европейской комиссии, было подписано в декабре прошлого года в Бухаресте. Таким образом, это действительно глобальный мегапроект, который реализуется сразу же после завершения другого мегапроекта - Южного газового коридора", - сказал глава государства.