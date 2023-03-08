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Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека (ФОТО)

Политика Материалы 8 марта 2023 23:33 (UTC +04:00)
Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - На основании распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 февраля, 8 марта постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахраддин Исмаилов в Страсбурге в присутствии Генсекретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич подписал Протокол №13 в связи с отменой во всех случаях смертной казни Конфенции "О защите прав человека и основных свобод", передает Trend со ссылкой на пресс-службу Постоянного представительства Азербайджанской Республики в Совете Европы.

Присоединившись к Протоколу № 13 после завершения соответствующего процесса ратификации в стране, Азербайджанская Республика официально подтвердит свое намерение полностью запретить смертную казнь, в том числе за преступления, совершенные в военное время или при непосредственной угрозе войны, а также гарантировать право на жизнь на высшем уровне.

Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека (ФОТО)
Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека (ФОТО)
Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека (ФОТО)
Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека (ФОТО)
Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека (ФОТО)
Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека (ФОТО)
Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека (ФОТО)
Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека (ФОТО)
Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека (ФОТО)
Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека (ФОТО)
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