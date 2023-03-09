Президент Ильхам Алиев: Мудрость и талант Низами Гянджеви символизируют мудрость и талант азербайджанского народа

БАКУ/Trend/ - Хочу выразить благодарность Международному центру Низами Гянджеви за большое уважение к памяти и наследию великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, имя которого и носит центр.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды» в Баку.

«Низами Гянджеви родился, жил, умер и похоронен в своем родном городе Гяндже - одном из древних городов Азербайджана. А его мудрость и талант символизируют таковые мудрость и талант азербайджанского народа», - подчеркнул глава государства.