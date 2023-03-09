Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес вклад в институциональное развитие Движения неприсоединения

БАКУ/Trend/ - Азербайджан внес вклад в институциональное развитие Движения неприсоединения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды» в Баку.

«Мы пытались развивать Движение неприсоединения институционально. С этой целью по нашей инициативе впервые за более чем 60-летнюю историю организации была создана Парламентская сеть, учредительное заседание которой состоялось в Баку. Была создана Молодежная сеть, секретариат которой также находится в Баку», - подчеркнул глава государства.