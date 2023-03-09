Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит усилия и после завершения председательства в Движении неприсоединения

Политика Материалы 9 марта 2023 11:18 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит усилия и после завершения председательства в Движении неприсоединения

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Азербайджан продолжит усилия и после завершения председательства в Движении неприсоединения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды» в Баку.

«Мы продолжим наши усилия даже после завершения нашего председательства к концу этого года, поскольку мы видим, что в сегодняшнем мире, в сегодняшнем разделенном мире существует большая потребность в таком движении - на фоне, возможно, самой серьезной конфронтации между Востоком и Западом со времени окончания холодной войны. Движение неприсоединения может и должно играть важную роль в наведении мостов, в создании новых подходов к разрешению конфликтов и, конечно, основных принципов движения — так называемых Бандунгских принципов», - отметил глава государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости