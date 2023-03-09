Глобальный Бакинский форум является очень важным мероприятием на фоне вызовов, с которыми мы сталкиваемся - Нобелевский лауреат (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум является очень важным мероприятием на фоне вызовов, с которыми мы сталкиваемся.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 9 марта президент Демократической Республики Тимор-Лесте, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта, выступая на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что каждая страна должна стараться, чтобы продемонстрировать свои результаты наилучшим образом.

"Мы должны сохранить нашу солидарность, и продолжать наши усилия по решению проблем", - сказал Рамуш-Орта.

Отметим, что 9 марта под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)