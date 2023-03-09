Президент Ильхам Алиев: В отличие от армян мы не совершали каких-либо военных преступлений

БАКУ/Trend/ - Вот уже почти два с половиной года мы восстанавливаем огромную территорию в 10 тысяч квадратных километров, которая полностью опустошена.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды» в Баку.

«Кстати, представители Международного центра Низами Гянджеви посетили Шушу, и там же я провел панельную дискуссию. Они видели разрушения в Физули, в Шуше. Это действительно признак варварства. Это - урбицид, культуроцид, экоцид. И все это сделали наши соседи. Народ Азербайджана имеет моральное право требовать мести, и я могу это понять. Но суть моих слов в том, что мы отомстили на поле боя. Мы не совершали каких-либо военных преступлений, в отличие от армян. Мы не совершали геноцида, в отличие от армян. И мы отомстили на поле боя. Итак, настало время для мира», - подчеркнул глава государства.