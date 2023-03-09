Президент Ильхам Алиев: Никаких препятствий для достижения мира нет

БАКУ /Trend/ - Никаких препятствий для достижения мира между Азербайджаном и Арменией нет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды» в Баку.

«То, что было согласовано между Азербайджаном и Арменией в октябре прошлого года, в частности, в отношении уважения к суверенитету и территориальной целостности друг друга, фактически демонстрирует, что нет никаких препятствий для достижения мира», - подчеркнул глава государства.