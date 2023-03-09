Высоко ценю деятельность Президента Ильхама Алиева в решении глобальных проблем - Президент Италии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Высоко ценю деятельность Президента Ильхама Алиева в решении глобальных проблем.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в письме Президента Италии Серджо Маттареллы, адресованном участникам X Глобального Бакинского форума.

"Деятельность Международного центра Низами Гянджеви растет из года в год",- говорится в письме.

В письме отмечается, что изменение климата - самая большая проблема нашего времени.

”Высоко ценю деятельность Президента Азербайджана Ильхама Алиева в решении глобальных проблем и желаю форуму успехов", - отмечается в письме.

Отметим, что 9 марта под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)