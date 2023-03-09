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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан существенно увеличил поставки природного газа в Европу

Политика Материалы 9 марта 2023 12:30 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан существенно увеличил поставки природного газа в Европу

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан существенно увеличил поставки природного газа в Европу и общий экспорт природного газа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды» в Баку.

«Если в 2021 году мы экспортировали всего 19 млрд кубометров газа, то в этом году этот объем составит более 24 млрд кубометров, и как минимум половина этого объема будет поставлена в Европу. Это определенно помогло и поможет европейским потребителям получить доступ к природному газу, учитывая текущую геополитическую ситуацию», - добавил глава государства.

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