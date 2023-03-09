Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над расширением экспортных трубопроводов

БАКУ/Trend/ - Мы работаем над расширением экспортных трубопроводов.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды» в Баку.

«Мы увеличили инвестиции в наши газовые месторождения. И сейчас мы даже думаем, не только думаем, но и работаем над расширением экспортных трубопроводов. Введен в эксплуатацию Южный газовый коридор. Заключительный сегмент газопровода был введен в эксплуатацию 31 декабря 2020 года. Но вот прошло чуть больше двух лет, и нам нужно расширять систему: TANAP — с 16 до 32 млрд кубометров, а TAP — с 10 до 20 млрд кубометров. И это только из-за растущего спроса в Европе. В противном случае мы бы не стали инвестировать», - отметил глава государства.